Новые максимальные тарифы: как изменится стоимость проезда по платным трассам

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Кабмин РФ повысил тарифный максимум на платных трассах страны. Согласно постановлению, предельные уровни тарифов за проезд по платным участкам для легковушек увеличили с трех до пяти рублей за километр пробега, а по новым трассам — до восьми. Подробнее о том, как это отразится на стоимости проезда, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам автоэксперта Александра Шумского, тарифы будут расти постепенно.

— В течение ближайших шести месяцев. Лишь спустя полгода они достигнут предельных цен, — подчеркнул специалист.

Преимущественно проезд подорожает на участках, которые находятся в управлении ГК «Автодор», отметил эксперт:

М4 «Дон»;

М1 «Беларусь»;

М3 «Украина»;

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД);

М11 «Нева»;

новая магистраль М12 Москва — Казань.

Размер повышения платы за проезд для легковушек, по мнению специалиста, будет зависеть от конкретной магистрали.

— Например, если взять трассу М4 «Дон», то рост тарифов составит не менее 17 процентов. Например, если раньше доехать из Москвы до кубанской столицы по этой дороге можно было за 2400 рублей, то теперь придется заплатить около 2800 рублей. При этом в период праздников стоимость возрастет в среднем до 3500 рублей, — пояснил Шумский.

Платный участок трассы М3 «Украина» подорожает в среднем на 50 рублей. Стоимость проезда по дорожной магистрали М1 «Беларусь», где платный участок составляет 33,5 километра, достигнет почти 140 рублей, вместо 100 (будние дни) и 120 рублей (выходные).

Почти на 12 процентов подорожает проезд легковушек по трассе М11 «Нева» от Солнечногорска до Твери — с 350 до 390 рублей. От Твери до Петербурга — на 16 процентов.

На 13 процентов вырастут цены на введенных участках строящейся трассы Москва — Казань — с 333 до 375 рублей. На отрезке от ЦКАД до Орехово-Зуева тариф достигнет почти 100 рублей, вместо прежних 89 рублей.

Стоимость платных участков ЦКАД от трассы М10 «Россия» до деревни Лисинцево, протяженность которых составляет 260 километров, с 22-го числа поднимется до 1560 рублей, добавил автоэксперт.

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