Юрист Радько оценил идею вернуть в России штрафы за превышение средней скорости

Фото: ГКУ «Центр организации дорожного движения»

В России предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости. Подобная мера ранее уже действовала и была отменена в 2021 году. О том, нужно ли ее возвращать и может ли она повлиять на безопасность дорожного движения, «Вечерней Москве» рассказал адвокат Сергей Радько.

По словам собеседника «ВМ», главный аргумент за возвращение таких штрафов — повышение безопасности движения. Однако это непросто реализовать с точки зрения законодательства.

— Все банально объясняется заботой о безопасности дорожного движения. Приводятся аргументы, что в местах измерения средней скорости аварийность снижается на 50 процентов. Хотя статистика — вещь довольно странная, потому что есть решение Верховного суда, назвавшего такой способ сомнительным. Когда в Госдуме на круглом столе обсуждались условия, при которых это систему можно вернуть, то там назывались довольно жесткие условия. Если их все выполнять, то эту систему в принципе вернуть не получится, — рассказал адвокат.

Чтобы система фиксации средней скорости работала объективно и беспристрастно, необходимо, чтобы на контролируемых участках не было въездов, выездов и заправок, отметил эксперт. Кроме того, трасса должна быть как можно более прямой. Установить подобную систему в районе социальных объектов или торговых центров в городах с соблюдением всех ограничений невозможно, уверен Радько.

Вернуть штрафы за среднюю скорость возможно, если будет изменен закон, отметил специалист.

— Без серьезного изменения законодательства такой способ фиксации по-прежнему будет незаконным. А если закон переработать, то штрафы за среднюю скорость будут направлены на обвинительный уклон, штрафная нагрузка на автомобилистов вырастет, — заметил адвокат.

По мнению собеседника «ВМ», если эту систему возродят и штрафы начнут назначать, то следующим шагом будет их повышение. Если их количество увеличится, то для безопасности многие посчитают необходимым пересмотреть суммы штрафов, так как наказание в 500 рублей (со скидкой при своевременной оплате — 250) за превышение на 20 километров в час — деньги несерьезные, уверен Радько.

В данный момент штрафы для автомобилистов в России зависят от конкретного нарушения, пояснил эксперт.

— Штрафы за превышение начинаются с 500 рублей и доходят до 5000 — в зависимости от того, на сколько была превышена скорость. Штрафы будут отличаться при превышении на 20, 40, 60 и 80 километров в час. 5000 рублей придется заплатить при превышении на величину более 80 километров в час, кроме того, за это можно лишиться прав. Может теоретически дойти и до уголовного дела, потому что не так давно была введена соответствующая статья, но пока уголовные дела по ней не возбуждаются. Автоматическая фиксация под это не подходит, а вручную скорость не измеряется уже давно, — рассказал адвокат.

В России по-прежнему действует нештрафуемый порог, отметил Радько. В 2013 году автомобилистам разрешили превышать на 20 километров в час, тогда как ранее нештрафуемый порог составлял только 10 километров в час. Разговоры о его снижении сейчас идут, однако активных действий не предпринимается, уточнил юрист.

По мнению эксперта, аварийность на дорогах зависит не от количества штрафов, а от качества дорог и дорожной инфраструктуры.