План по стратегии развития отрасли связи в России сформируют в течение месяца

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План реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года будет сформирован в течение ближайшего месяца, а актуализировать саму стратегию будут раз в год. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

— В течение ближайшего месяца будут сформированы предложения по достижению технологического суверенитета в отрасли, прогнозу спроса на телекоммуникационное оборудование, а также план реализации стратегии, в том числе обеспечение финансирования и нормативного регулирования, — говорится в сообщении.

Не реже раза в год будет проводиться актуализация стратегии. Сначала будут оцениваться все вызовы, с которыми сталкивается отрасль связи в России.

Затем будет разработан план минимизации последствий западных санкций, а также способы и механизмы развития отрасли. Упор будет делаться на мировые тренды и практики, пишет ТАСС.

Чернышенко также поручил федеральным ведомствам 1 мая перейти на российские мессенджеры. Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте для госслужащих. Платформой начали пользоваться уже более 250 тысяч сотрудников федеральных ведомств.