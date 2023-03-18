Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

План по стратегии развития отрасли связи в России сформируют в течение месяца

Ирэна Колесова
Общество
План по стратегии развития отрасли связи в России сформируют в течение месяца
Фото: Pexels

План реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года будет сформирован в течение ближайшего месяца, а актуализировать саму стратегию будут раз в год. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

— В течение ближайшего месяца будут сформированы предложения по достижению технологического суверенитета в отрасли, прогнозу спроса на телекоммуникационное оборудование, а также план реализации стратегии, в том числе обеспечение финансирования и нормативного регулирования, — говорится в сообщении.

Не реже раза в год будет проводиться актуализация стратегии. Сначала будут оцениваться все вызовы, с которыми сталкивается отрасль связи в России.

Затем будет разработан план минимизации последствий западных санкций, а также способы и механизмы развития отрасли. Упор будет делаться на мировые тренды и практики, пишет ТАСС.

Чернышенко также поручил федеральным ведомствам 1 мая перейти на российские мессенджеры. Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте для госслужащих. Платформой начали пользоваться уже более 250 тысяч сотрудников федеральных ведомств.

Технологии Россия Правительство РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте