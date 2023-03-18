Объем наличной валюты на руках россиян впервые превысил 100 миллиардов долларов

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По состоянию на 1 февраля общий объем наличной валюты у российских граждан на руках превысил 100 миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в субботу, 18 марта.

Подобный показатель был зафиксирован впервые с 2018 года. Опубликованные данные демонстрируют, что на 1 февраля российские домохозяйства держали 105,4 миллиарда долларов в наличной форме.

Причем отметка в 100 миллиардов была пройдена еще осенью 2022 года. Так, уже на 1 декабря объем «налички» на руках у россиян достиг 101,1 миллиарда, однако неучтенные сведения были опубликованы только сейчас.

Выраженный прирост, который не был зарегистрирован ранее, произошел с 1 июля по 1 декабря 2022-го. За этот период объем валютной наличности у домохозяйств вырос на 4,3 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда, которые показывала предыдущая статистика, отмечается на сайте ЦБ.

Накануне Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5 процента. При этом регулятор отметил, что ожидания россиян по инфляции существенно снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.