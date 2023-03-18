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«Верните себе страну, американцы!»: Медведев прокомментировал предстоящий арест Трампа

Евгений Жуков
В мире
«Верните себе страну, американцы!»: Медведев прокомментировал предстоящий арест Трампа
Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что его хотят арестовать.

— Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! — написал он в Telegram-канале.

В конце сообщения Медведев пошутил, что этот пост был размещен «по просьбе кандидата в президенты США, полковника Даниила Федоровича Трампа».

Как рассказал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его могут задержать уже 21 марта. Он написал, что такое уведомление он получил от прокуратуры Манхэттена. 45-й президент США призвал своих многочисленных сторонников выйти на массовые протесты по всей стране.

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