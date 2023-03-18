Сигал заявил, что самое прекрасное в России — это люди

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народ России — это самое прекрасное, что в ней есть. Таким мнением в субботу, 18 марта, поделился представитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США, мастер боевых искусств Стивен Сигал.

— В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России, — заявил актер в рамках пресс-конференции после церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как ему дается изучение русского языка, Сигал признал, что «учить русский сложно», передает ТАСС.

Также Сигал выступил на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Он рассказал о том, что считает себя русским. По словам знаменитости, его отец был русским, а мать была глубоко погружена в культуру нашей страны.

Президент России Владимир Путин 27 февраля подписал указ о награждении Стивена Сигала орденом Дружбы. Страна оценила большой вклад актера в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Несмотря на то что Сигал часто, по его словам, сталкивается с русофобскими настроениями, он не намерен отказываться от паспорта гражданина РФ.