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Небензя перечислил условия дальнейшего продления Россией зерновой сделки

Евгений Жуков
В мире
Небензя перечислил условия дальнейшего продления Россией зерновой сделки
Фото: Администрация президента РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки. Об этом сообщил в Twitter заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Рассмотрение дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, — говорится в документе.

Так, одним из требований названо переподключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT. Другие пункты — ликвидация запрета на поставки в Россию сельхозтехники, а также снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей.

Ко всему прочему, обозначено возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса и разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.

Полянский также подчеркнул 18 марта, что заявления о пролонгации зерновой сделки на срок свыше 60 дней представляют собой преднамеренную манипуляцию.

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