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Полянский назвал ложью заявления о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней

Евгений Жуков
В мире
Полянский назвал ложью заявления о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней
Фото: МИД РФ

Заявления о том, что зерновая сделка продлевается на срок свыше 60 дней, представляют собой преднамеренную манипуляцию. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Любые утверждения о том, что это продлевается на более чем 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией, — сказал дипломат.

Кроме того, он опубликовал в Twitter письмо постпреда России Василия Небензи в адрес руководства всемирной организации о том, что договоренности продлеваются конкретно на упомянутый срок.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил заявления о продлении зерновой сделки. Он также поблагодарил представителей Организации объединенных наций за усилия по продлению этих договоренностей.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. По его мнению, ситуация с зерновой сделкой напоминает картину с Минскими соглашениями.

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