Что предсказывали знаменитые провидцы на весну 2023 года

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Многие великие ясновидцы прошлого сходились во мнении, что весна 2023 года будет наполнена судьбоносными событиями. Что именно предсказывали знаменитые прорицатели и какое будущее ждет мир — в материале «Вечерней Москвы».

Природные катаклизмы Нострадамуса

У великого французского астролога и алхимика Мишеля де Нотрдама, известного как Нострадамус, насчитывается по меньшей мере около 6000 пророчеств. По данным Yearly-Horoscope, по состоянию на 2023 год около 70 процентов из них уже сбылось.

Самыми яркими из них, пожалуй, можно назвать природные катаклизмы. В своих катренах на текущий год великий оракул упоминал землетрясения, засухи и наводнения. Недавние события в Турции и ряде стран мира позволили убедиться, что предсказания близки к истине.

Примечательно то, что гидрологи уже предупредили: в ближайшее время в мире ожидаются сильная засуха и дефицит воды. Коснутся эти проблемы в основном США, Канады, западной части России, Монголии, а также некоторых регионов Поднебесной.

Летающие шары Ванги

Предвидела землетрясения в Турции и болгарская ясновидящая Ванга. Среди прочего, она предсказывала посещение планеты пришельцами и ядерные войны. Говоря о НЛО, вполне вероятно, Вангелия предупреждала о китайских летающих шарах, которые недавно вызвали скандал в США.

Сообщала ворожея и о том, что весенне-летний период ознаменуется окончанием всевозможных противостояний в мире: «...на Большой земле наступят покой и мир».

Она также предрекла конец гегемонии США, предупреждая об «усилении влияния Красного Дракона». Видимо, намекая на то, что Китай перетянет роль ведущей державы на себя.

Новый пророк Мессинга

В посвященных 2023 году предсказаниях советского прорицателя, гипнотизера и менталиста Вольфа Мессинга много сказано о будущем России. Пророк предрекал жителям РФ в весенний период противостояние со всем миром из-за территориальных споров. В туманных пророчествах мага речь шла о некой земле, которая находится в западной точке страны.

Остальные пророчества, которые по временным отрезкам приходятся на весну этого года, связаны с наступлением экономического кризиса в мире. Несмотря на сложности, Мессинг предупреждал, что именно в 2023 году в России появится пророк, который создаст новую общемировую религию, объединившую весь мир. Именно эта личность добьется того, что на планете прекратятся войны и конфликты.