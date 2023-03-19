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«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Сочи и обратном направлении из-за метеоусловий

Юлия Курганова
Город
«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Сочи и обратном направлении из-за метеоусловий
Фото: Pexels

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и других российских городов в Сочи и обратном направлении из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается в воскресенье, 19 марта, в Telegram-канале компании.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и, руководствуясь приоритетом безопасности полетов, «Аэрофлот» информирует об отмене рейсов из Москвы и пунктов России в Сочи и обратном направлении. Просим пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров, — сказано в сообщении.

Также пассажиры могут сами переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат денег по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

18 марта самолет авиакомпании «Сибирь», который следовал из Новосибирска в Нижневартовск, резко прекратил разбег по взлетно-посадочной полосе. Экипаж лайнера решил прервать взлет якобы из-за технической причины. На борту самолета находились 79 пассажиров, опасного груза не имелось.

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