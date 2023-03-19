Лось вышел на автобусную остановку с людьми в подмосковном Воскресенске

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Лось вышел на автобусную остановку с жителями в подмосковном городе Воскресенске. Соответствующее видео в субботу, 18 марта, разместил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На записи видно, как лось неторопливо идет мимо людей и обнюхивает их. Одна из женщин на видео предположила, что животное вышло из леса в поисках еды.

В комментариях к посту пользователи отметили, что лось является достаточно опасным животным и такие встречи с людьми могут закончиться весьма трагично и непредсказуемо.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

14 февраля сообщалось, что в подмосковном городском округе Клин злоумышленник незаконно застрелил лося. Преступление произошло в лесном массиве возле деревни Игумново, где неизвестный браконьер выстрелил в лося. Животное скончалось от полученных травм. Об этом узнал представитель управления Министерства экологии и природопользования Московской области и написал заявление в полицию.