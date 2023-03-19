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Житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русского языка

Юлия Курганова
В мире
Житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русского языка
Фото: president.gov.ua

Во Львове мужчина набросился на двух девушек из Днепропетровска из-за русской речи. Видео размещено в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски сказала, что она «из Днепра», после чего львовянин посоветовал ей выучить «государственный язык», при этом попытавшись ударить ее сумкой.

— Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу, — заявила девушка.

Одна из женщин предложила вызвать полицейских. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.

Генпрокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Об этом 28 февраля сообщил глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ведомства Юрий Хохлов. Ведомство предложило рассматривать русофобию, проявленную в отношении страны или россиян, как факт экстремизма.

Русский язык Украина Львов Оскорбления девушка
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