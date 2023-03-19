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Приметы и советы

Онколог Воpобьев связал частое вздутие живота с заболеванием раком

Юлия Курганова
Общество
Онколог Воpобьев связал частое вздутие живота с заболеванием раком
Фото: Pixabay

Онколог Андрей Воpобьев сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников.

Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить. Симптомы часто путают с другими заболеваниями. Но если обнаружить раковые клетки на начальном этапе, то можно не допустить их распространения.

— Рак яичников является причиной наибольшего числа смертей, связанных с раком женских половых органов, и его часто называют «тихим убийцей». Когда симптомы присутствуют, их бывает трудно обнаружить, поскольку они обычно совпадают с другими состояниями, — отметил онколог.

Обычно больные клетки при раке яичников распространяются через брюшную полость, также могут блокировать отток лимфы. Стойкое вздутие является наиболее частой жалобой пациентов, рассказал доктор.

Также, по словам Воробьева, к симптомам болезни относятся боль в спине или тазе, нарушение менструального цикла и очень быстрое чувство сытости, передает «МедикФорум».

Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологии, который уступает лидерство только раку молочных желез: на сто тысяч населения приходится 302 случая заболевания. О предвестниках опасного заболевания рассказал онколог Дмитрий Решетов.

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