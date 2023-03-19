Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну

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Президент России Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Германию. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

— Я ожидаю, что МУС (Международный уголовный суд — прим. «ВМ») быстро свяжется с Интерполом и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС, — заявил он.

Все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением, цитирует политика РБК.

В минувшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ничтожным» выданный МУС ордер на арест Путина.