Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну

Араз Салехов
В мире
Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну
Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Германию. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

— Я ожидаю, что МУС (Международный уголовный суд — прим. «ВМ») быстро свяжется с Интерполом и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС, — заявил он.

Все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением, цитирует политика РБК.

В минувшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ничтожным» выданный МУС ордер на арест Путина.

Аресты Владимир Путин Германия Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте