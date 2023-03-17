Песков назвал «ничтожным» выданный МУС ордер на арест Путина

Фото: Администрация президента РФ

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является «ничтожным». Об этом в пятницу, 17 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными. Это единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению, — цитируют Пескова «Известия».

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения организации для России не имеют никакого значения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сопроводил пост в Twitter о решении МУС значком с туалетной бумагой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя ситуацию, призвал выдать ордер на арест гаагских судей.