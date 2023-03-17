Клишас призвал выдать ордер на арест всех судей МУС в Гааге

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия должна выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

— Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации. России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС, — написал Клишас в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что ордер МУС не имеет под собой никаких последствий. Кроме того, помимо России, юрисдикцию суда не признает целый ряд стран и организаций, в том числе Совет безопасности ООН, напомнил Клишас.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение МУС не имеет никакого значения. Она напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не несет по нему никаких обязательств.

По информации газеты The New York Times, МУС планирует открыть два дела о «военных преступлениях», связанных со специальной военной операцией России на Украине. По данным источников, суд в Гааге также запросит задержание нескольких человек.