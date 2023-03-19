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Завершен первый тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусств

Араз Салехов
Город
Завершен первый тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусств
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице завершился первый тур конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Такие конкурсы нужны и важны. Благодаря им выявляются талантливые и перспективные конкурсанты, а талантам, как известно, необходимо помогать, — сказала член экспертного совета первого тура в номинации «Академический вокал», певица Ксения Мусланова.

В следующий этап прошли свыше 500 кандидатов, в общей сложности принято 2,5 тысячи заявок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

11 марта мэр города Сергей Собянин заявил, что столичное руководство активным образом поддерживает продвижение московских кинокомпаний на зарубежных рынках. По его словам, московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, во Вьетнаме и многих других регионах мира. Зрители больше всего полюбили картины «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино» и другие работы.

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