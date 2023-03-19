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Приметы и советы

Редчайшая лучистая черепаха родилась в Московском зоопарке

Араз Салехов
Город
Редчайшая лучистая черепаха родилась в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые появилась на свет лучистая черепаха. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В Московском зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. Мы три года старались добиться размножения. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш, — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

При рождении детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составляла пять сантиметров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Акулова сообщила, что пожилые обитатели Московского зоопарка — медведи Роза и Аладдин — постепенно выходят из зимней спячки. Уже совсем скоро они выйдут на свежий воздух, и посетители смогут вновь наблюдать за их поведением.

В минувшую пятницу, 10 марта, Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.

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