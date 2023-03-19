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Сергей Собянин поздравил 500 тысяч работников московского ЖКХ с профессиональным праздником

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин поздравил 500 тысяч работников московского ЖКХ с профессиональным праздником
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 19 марта, поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с профессиональным праздником.

— Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живет наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело, — сказал он.

Глава города в своем Telegram-канале напомнил, что в прошлом году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.

В минувшую пятницу, 17 марта, Собянин подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Служебный контракт с чиновником заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра.

В Музее городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 на ВДНХ 19 марта состоятся лекции о жилищно-коммунальном хозяйстве города. Так, в этот день пройдут лекции «Анатомия города: как устроена Москва».

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