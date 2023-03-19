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Россия в 2022 году вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

Араз Салехов
Экономика
Россия в 2022 году вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В прошлом году Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров товаров в мире. Об этом сообщило РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

Россия в прошлом году нарастила экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов. Крупнейшими товарными экспортерами в мире по итогам 2022 года стали Китай (3,6 триллиона долларов), Соединенные Штаты (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона).

На четвертом месте оказались Нидерланды (760,6 миллиарда), на пятом — Япония (747,6 миллиарда), сообщает РИА Новости.

11 марта стало известно, что Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Это произошло благодаря росту товарооборота между двумя странами — по итогам десяти месяцев 2022–2023 финансового года он достиг рекордных 39,8 миллиарда.

Помимо этого, профицит счета текущих операций платежного баланса России снизился в январе и феврале в 2,8 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Уточняется, что показатель составил 12,9 миллиарда долларов против 37,7 миллиарда годом ранее.

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