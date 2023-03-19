Более 50 рейсов отменили в аэропорту Сочи из-за тумана

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В международном аэропорту Сочи из-за тумана отменили свыше 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта по состоянию на 11:02 по московскому времени.

В частности, отменили 32 вылета и 26 прилетов.

— Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период, — цитирует сообщение оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика» РИА Новости.

Ночью 19 марта авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и других российских городов в Сочи и обратном направлении из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажирам отмененных рейсов также рекомендовали не приезжать в аэропорт.

Кроме того, пассажиры могут сами заново оформить билеты на другие даты или запросить вынужденный возврат денег по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

Недавно в пресс-службе Росавиации сообщили, что рейсы российских авиакомпаний этим летом будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям.