Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бастрыкин поручил проверить слова министра юстиции ФРГ об аресте Путина в Германии

Араз Салехов
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить слова министра юстиции ФРГ об аресте Путина в Германии
Фото: Администрация президента РФ

Следственный комитет проверит слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте россиян и, в частности, президента РФ Владимира Путина, на территории Германии. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте граждан РФ на территории Германии, — говорится на сайте СК РФ.

Недавно германский министр юстиции заявил, что президент России Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Германию. Все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением.

В минувшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».

Следственный комитет Александр Бастрыкин Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте