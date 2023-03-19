Бастрыкин поручил проверить слова министра юстиции ФРГ об аресте Путина в Германии

Фото: Администрация президента РФ

Следственный комитет проверит слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте россиян и, в частности, президента РФ Владимира Путина, на территории Германии. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте граждан РФ на территории Германии, — говорится на сайте СК РФ.

Недавно германский министр юстиции заявил, что президент России Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Германию. Все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением.

В минувшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».