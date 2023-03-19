Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях городского хозяйства Москвы

Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 19 марта, поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства, трудящихся из поколения в поколение.

— Владимир Бурдин в газовом хозяйстве Москвы уже 50 лет, 27 из них — в «Мосгазе». Сейчас с ним трудятся сын Александр — начальником смены и внук Кирилл — слесарем. Внук в прошлом году участвовал в восстановлении инфраструктуры и подготовке к зиме объектов ДНР и ЛНР, — сказал он.

Также глава города рассказал о работе Анатолия Бельского, проработавшего в «Мослифте» 57 лет. Он усовершенствовал работу диспетчерских систем, а также подготовил больше 50 молодых специалистов, написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

19 марта мэр поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником. Он напомнил, что в прошлом году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.

Собянин 17 марта подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Служебный контракт с чиновником заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра.