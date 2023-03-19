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Свыше 210 тысяч москвичей поучаствовали в сдаче нормативов ГТО в 2022 году

Араз Салехов
Город
Свыше 210 тысяч москвичей поучаствовали в сдаче нормативов ГТО в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В прошлом году свыше 210 тысяч москвичей поучаствовали в сдаче нормативов комплекса ГТО. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2022 году в столице участие в комплексе ГТО приняли 210 399 человек, из них 117 954 успешно выполнили на знаки отличия ГТО, — говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 11 марта Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» исполнилось 92 года.

В минувшую пятницу, 17 марта, мэр города Сергей Собянин сообщил, что в этом году столичный спорт отмечает свое 100-летие. В связи с этим, продолжил глава города, городское руководство приняло решение сделать празднование векового юбилея центральным событием спортивного календаря Москвы.

Например, уже в марте Международный центр самбо примет крупный международный турнир «Кубок основоположникам самбо», а в апреле на «ЦСКА Арене» состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

В 2022 году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.

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