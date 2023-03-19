Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин сообщил о гибели 20-летнего парня в Донецке в результате обстрела ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Пушилин сообщил о гибели 20-летнего парня в Донецке в результате обстрела ВСУ
Фото: er.ru

Молодой человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня ночью в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований по Кировскому району Донецка погиб 20-летний парень. Приношу соболезнования родным и близким, — сказал он.

Чиновник в своем Telegram-канале добавил, что украинской армией были обстреляны многоквартирный дом, школа, детский сад и магазин.

В минувший четверг, 16 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. По предварительным данным, никто не пострадал.

15 марта украинская армия атаковала сразу несколько поселений в Белгородской области. По словам Гладкова, в поселке Красное осколками снарядов были повреждены здания школы, молельного дома и многоквартирного дома. Также ВСУ нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в Новой Таволжанке.

Украина Армия Денис Пушилин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте