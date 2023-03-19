Пушилин сообщил о гибели 20-летнего парня в Донецке в результате обстрела ВСУ

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Молодой человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинской армии. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня ночью в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований по Кировскому району Донецка погиб 20-летний парень. Приношу соболезнования родным и близким, — сказал он.

Чиновник в своем Telegram-канале добавил, что украинской армией были обстреляны многоквартирный дом, школа, детский сад и магазин.

В минувший четверг, 16 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. По предварительным данным, никто не пострадал.

15 марта украинская армия атаковала сразу несколько поселений в Белгородской области. По словам Гладкова, в поселке Красное осколками снарядов были повреждены здания школы, молельного дома и многоквартирного дома. Также ВСУ нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в Новой Таволжанке.