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Приметы и советы

Гладков сообщил, что ПВО сбила две ракеты над Белгородом

Юлия Курганова
Происшествия
Гладков сообщил, что ПВО сбила две ракеты над Белгородом
Фото: belregion.ru

Над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

— Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал губернатор в Telegram-канале.

Украинские войска атаковали сразу несколько поселений Белгородской области. Об этом 15 марта сообщил Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в поселке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также ВСУ нанесли удары по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке.

За несколько часов до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

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