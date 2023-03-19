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Аэропорт Сочи снова принимает задержанные из-за тумана рейсы

Полина Долганова
Общество
Аэропорт Сочи снова принимает задержанные из-за тумана рейсы
Фото: moscow-live

Сочинский аэропорт вновь начал принимать рейсы, которые задерживались с субботы по причине густого тумана. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает компания «Аэродинамика».

Уточняется, что улучшение видимости в районе авиагавани наблюдается с 11:00. К настоящему моменту удалось принять уже четыре рейса.

Вылет задержанных самолетов также осуществляется с запасных аэродромов. В кратчайшие сроки эти рейсы прибудут в Сочи. Регистрация на данные вылеты уже идет.

Улучшение видимости ориентировочно продлится до 18:00 воскресенья, передает ТАСС.

Ночью 19 марта авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и других российских городов в Сочи и обратном направлении из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажирам отмененных рейсов также рекомендовали не приезжать в аэропорт.

Позже стало известно, что в международном аэропорту Сочи из-за тумана отменили свыше 50 рейсов. Туман и низкая облачность не позволяли экипажам совершать посадку в авиагавани.

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