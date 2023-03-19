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Вяльбе: Российские лыжники готовятся к Олимпиаде, несмотря на преграды

Араз Салехов
Спорт
Вяльбе: Российские лыжники готовятся к Олимпиаде, несмотря на преграды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские лыжники продолжают подготовку к Олимпиаде в Италии, несмотря на преграды. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

— Наша цель — следующие Олимпийские игры — 2026 в Италии. Мы к ним готовимся. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели, — сказала она.

Она также уточнила, что внутренние лыжные турниры проходят в условиях реальной спортивной борьбы. По ее мнению, на данный момент лучшие лыжники планеты находятся в Тюменской области на чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 марта Вяльбе объявила о своем решении не подписывать бумаги о переходе наших спортсменов в сборные других стран.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение президента Федерации лыжных гонок. По его словам, санкции в отношении российских спортсменов вряд ли продлятся долго. А потому у страны есть все шансы вернуться в «большую игру».

В конце января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх — местном аналоге Олимпиады. ОСА ожидает ответа спортивных федераций двух стран.

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