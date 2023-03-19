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«Обстоятельства оказались сильнее меня»: МакSим впервые вышла на связь после инцидента в Сочи

Араз Салехов
Общество
«Обстоятельства оказались сильнее меня»: МакSим впервые вышла на связь после инцидента в Сочи
Фото: YouTube/ШАСТУН

Сочинский концерт певицы МакSим прервался из-за плохого самочувствия артистки. Об этом она написала в своем микроблоге.

По ее словам, всему виной стали высокое давление и головокружение.

— Я всегда стараюсь выкладываться по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, — сказала она.

Кроме того, певица подтвердила, что деньги за концерт в Сочи планируют вернуть всем посетителям. В настоящее время у МакSим идет музыкальный тур «Я буду жить».

Накануне МакSим сорвала концерт в Сочи. Она до последнего не отменяла выступление, несмотря на плохое самочувствие. С трудом исполнив несколько песен, знаменитость положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами ей понадобилась помощь медиков, которые дежурили на площадке.

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

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