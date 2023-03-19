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Два автомобиля столкнулись на 16-й Парковой улице

Евгений Силаев
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на 16-й Парковой улице
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Возле дома 49к1 по 16-й Парковой улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 16-й Парковой улице (в районе дома 49к1) столкнулись два автомобиля, — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства аварии.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Движение транспорта в районе ДПТ не затруднено, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне в Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. Сообщалось о двух пострадавших.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей. На участке столкнулись несколько автомобилей.

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