ЦСКА выиграл второй матч Кубка Гагарина у «Локомотива»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Второй матч серии в рамках Кубка Гагарина прошел в Москве в воскресенье, 19 марта.

В первом периоде счет открыл Денис Алексеев, а во втором игровом отрезке Максим Березкин увеличил преимущество гостей. Впрочем, армейцы еще до перерыва усилиями Максима Мамина и Даррена Дица сравняли счет.

В третьем периоде Михаил Григоренко вывел ЦСКА вперед и установил окончательный счет. Благодаря этой победе москвичи одержали две победы в серии.

Следующие два матча в рамках Кубка Гагарина между командами пройдут 21 и 23 марта в Ярославле. Серия продлится до четырех побед.

17 марта ЦСКА обыграл своего соперника со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбенко и Павел Карнаухов. В свою очередь голкипер москвичей Адам Рейдеборн отразил 35 бросков.

14 марта главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» стал Алексей Жамнов. С 2015 года он работал вице-президентом, генеральным менеджером ХК, советником председателя наблюдательного совета и руководителем проекта «Академия «Спартак».