ФК ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футбольный клуб ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча проходила в Москве, она завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 72-й минуте гол забил Федор Чалов.

Московская команда прервала серию поражений в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», которая насчитывала шесть матчей. Последний раз армейцы обыгрывали питерский клуб в ноябре 2018 года.

ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 баллами находится на первой строчке и опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков.

В следующем туре 2 апреля столичный клуб на выезде встретится с воронежским «Факелом», а «Зенит» 1 апреля примет екатеринбургский «Урал».

18 марта «Краснодар» уступил московскому «Локомотиву» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в столице на «РЖД-Арене», закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У гостей мячи забили Хуниор Алонсо и Джон Кордоба. В команде москвичей отличились Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Артем Дзюба.