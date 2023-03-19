Путин высказался, что НАТО пытается получить глобальный охват

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» высказался, что Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Текст публикации приводится в воскресенье, 19 марта, на сайте Кремля.

— Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, которые направлены на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов, — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что добиться этого ни у кого кого не получится.

Учения Североатлантического альянса Joint Viking, проводившиеся в Норвегии, должны послать четкий сигнал Владимиру Путину. Об этом пишет журнал Focus. По данным издания, в ходе учений было смоделировано реальное нападение на Норвегию. По легенде, скандинавская страна подверглась атаке мифических меринцев. Автор статьи проводит аналогию с событиями в Крыму в 2014 году.