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Focus: Учения НАТО в Норвегии являются сигналом Путину

Евгений Силаев
В мире
Focus: Учения НАТО в Норвегии являются сигналом Путину
Фото: администрация президента РФ

Учения Североатлантического альянса (НАТО) Joint Viking, проводившиеся в Норвегии, должны послать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет журнал Focus.

По данным издания, в ходе учений было смоделировано реальное нападение на Норвегию. По легенде, скандинавская страна подверглась атаке мифических меринцев. Автор проводит аналогию с событиями в Крыму в 2014 году.

— Численность меринских войск, их распределение и возможности также очень похожи на реальные российские вооруженные силы в регионе, — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что целью учений является отправка сигнала Путину. По его словам, Норвегия совместно с другими странами НАТО демонстрирует отражение якобы возможной атаки России, пишет издание.

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева. Однако Белый дом отрицает такое развитие событий. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», при каких обстоятельствах Соединенные Штаты могут открыто встать на сторону Украины.

Норвегия Учения Россия Владимир Путин НАТО
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