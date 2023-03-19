Focus: Учения НАТО в Норвегии являются сигналом Путину

Фото: администрация президента РФ

Учения Североатлантического альянса (НАТО) Joint Viking, проводившиеся в Норвегии, должны послать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет журнал Focus.

По данным издания, в ходе учений было смоделировано реальное нападение на Норвегию. По легенде, скандинавская страна подверглась атаке мифических меринцев. Автор проводит аналогию с событиями в Крыму в 2014 году.

— Численность меринских войск, их распределение и возможности также очень похожи на реальные российские вооруженные силы в регионе, — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что целью учений является отправка сигнала Путину. По его словам, Норвегия совместно с другими странами НАТО демонстрирует отражение якобы возможной атаки России, пишет издание.

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