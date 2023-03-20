Народный календарь. Почему нельзя менять постельное белье 23 марта

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В народном календаре 23 марта — День мучеников Коринфа, или День Василисы.

В III веке в Коринф прибыл военачальник Иасон, на которого возложили миссию по истреблению христиан. Он поймал многих верующих, в том числе Василису, и стал вынуждать их отречься от христианства. Люди отказались признать своими богами идолов, и всех их казнили.

По народным поверьям, с 23 марта начинались мартовские грозы. Зима к этой дате отступала, а природа начинала пробуждаться ото сна.

Люди молились Василисе, чтобы вода не подтопила дома и другие постройки. Считалось, что если все же в дом проникла вода, значит, человек совершил в минувшем году грехи. Традиционно в день Василисы во дворе рыли каналы. Это помогало отвести воду от дома.

Согласно поверьям, 23 марта категорически воспрещается менять постельное белье. Человеку, который это сделает, будут сниться кошмары. Также среди запретов ношение девушками головных уборов мам. Считалось, что это простое действие приведет к череде неудач.

Приметы погоды:

Холодный ветер подул — зима еще долго продержится.

Вешние воды в реку потекли — к хорошему улову плотвы.

Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.

Именины отмечают: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.