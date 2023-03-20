«Посттравматическое расстройство»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

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Актриса Мария Голубкина рассказала об отношениях с матерью Ларисой Голубкиной и отчимом Андреем Мироновым. Она призналась, что в детстве не получала много внимания от родительницы, зато актер всегда находил для нее время.

Лариса Голубкина десять лет была замужем за знаменитым артистом. Он воспитывал дочь супруги Марию как родную. Голубкина-младшая называет его отцом.

— Родители жили сами по себе, а я сама по себе. Моим воспитанием занимался только отец и больше никто. Он сам был воспитанным и неравнодушным человеком, поэтому, когда видел, что я ничего не умею, брался сам, — поделилась Голубкина на YouTube-шоу «Лера в большом городе».

По ее словам, Миронов научил ее чистить зубы и и стряхивать ноги перед тем, как сесть в автомобиль. Актер умер, когда Марии было 13 лет. Его смерть стала для нее настоящим ударом.

— Эта травма психологическая, которая потом определила всю мою жизнь. До сих пор чувствую посттравматическое расстройство, — рассказала актриса.

На днях Мария Голубкина резко высказалась о работе с режиссером Константином Богомоловым. Она раскритиковала его профессиональные навыки, заявив, что он не понимает суть профессии.