Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Посттравматическое расстройство»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

Юлия Курганова
Общество
«Посттравматическое расстройство»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове
Фото: Лазарева Вера / ТАСС

Актриса Мария Голубкина рассказала об отношениях с матерью Ларисой Голубкиной и отчимом Андреем Мироновым. Она призналась, что в детстве не получала много внимания от родительницы, зато актер всегда находил для нее время.

Лариса Голубкина десять лет была замужем за знаменитым артистом. Он воспитывал дочь супруги Марию как родную. Голубкина-младшая называет его отцом.

— Родители жили сами по себе, а я сама по себе. Моим воспитанием занимался только отец и больше никто. Он сам был воспитанным и неравнодушным человеком, поэтому, когда видел, что я ничего не умею, брался сам, — поделилась Голубкина на YouTube-шоу «Лера в большом городе».

По ее словам, Миронов научил ее чистить зубы и и стряхивать ноги перед тем, как сесть в автомобиль. Актер умер, когда Марии было 13 лет. Его смерть стала для нее настоящим ударом.

— Эта травма психологическая, которая потом определила всю мою жизнь. До сих пор чувствую посттравматическое расстройство, — рассказала актриса.

На днях Мария Голубкина резко высказалась о работе с режиссером Константином Богомоловым. Она раскритиковала его профессиональные навыки, заявив, что он не понимает суть профессии.

Знаменитости Андрей Миронов Семья Мария Голубкина Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте