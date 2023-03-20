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Путин указал на попытки Запада сохранить доминирование в мире

Ирэна Колесова
В мире
Путин указал на попытки Запада сохранить доминирование в мире
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в своей статье для издания «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» заявил, что спровоцированный и подогреваемый западными странами украинский кризис — это очень заметное, но не единственное намерение Запада сохранить свое доминирование в мире. Текст статьи российского лидера опубликован в воскресенье, 19 марта, на сайте Кремля.

— При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине — самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок, — говорится в публикации.

Владимир Путин также отметил в статье, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, и главная цель альянса — как можно глубже проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион. По словам президента, некоторые силы проявляют настойчивость в своем стремлении раздробить общеевразийское сообщество на отдельные военные блоки, чтобы в итоге затормозить развитие многих государств и ущемить их интересы. Путин подчеркнул, что добиться таких целей ни у кого не получится.

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