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Путин: Курс США по сдерживанию России и Китая приобретает все более острый характер

Ирэна Колесова
В мире
Путин: Курс США по сдерживанию России и Китая приобретает все более острый характер
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в своей статье в «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» заявил, что выбранный Соединенными Штатами курс на двойное сдерживание России и Китая приобретает все более острый характер. Этот курс направлен на всех, кто не готов подчиняться американскому диктату, отмечается в публикации, текст которой появился на сайте Кремля в воскресенье, 19 марта.

— Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом», — говорится в статье.

Владимир Путин добавил, что сейчас геополитический ландшафт в мире претерпевает большие изменения. Так называемый коллективный Запад не может смириться с тем, что доминирование от него ускользает, и отчаянно цепляется за былые мировые догмы. При этом, подчеркнул российский лидер, на кону оказывается будущее целых народов и стран.

В статье Владимир Путин указал, что Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Однако глава государства подчеркнул, что такой путь к разрешению ситуации был прекращен еще в апреле 2022 года, и инициатором разрыва мирных переговоров стала отнюдь не российская сторона.

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