Фото: Администрация президента РФ

Российская Федерация открыта к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее», которая опубликована на сайте Кремля.

— Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами, — написал он.

Вашингтон рассчитывал, что Украина нападет на Россию еще до начала спецоперации. Об этом 19 марта заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, начало СВО не стало сюрпризом для Соединенных Штатов. В Вашингтоне понимали, что в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР столкновение с РФ стало бы неизбежным.

США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом 19 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.