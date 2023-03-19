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Вашингтон рассчитывал, что Украина нападет на Россию еще до начала специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил, — заявил Макгрегор.

По его словам, начало спецоперации не стало сюрпризом для США. В Вашингтоне понимали, что в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР столкновение с Россией стало бы неизбежным, приводит слова Макгрегора РИА Новости.

В свою очередь офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что передача Польшей истребителей ускорит уничтожение украинской армии. По его словам, новая техника станет целью для российских военных.

Недавно Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.