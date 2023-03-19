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В США заявили, что поставки самолетов Польшей приведут к увеличению потерь ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что поставки самолетов Польшей приведут к увеличению потерь ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Поставка украинской армии истребителей со стороны Польши приведет к росту потерь в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой, — заявил Риттер.

По его словам, четыре самолета, которые Польша пообещала передать, ничего не изменит на поле боя, передает РИА Новости.

Помимо этого, экс-разведчик посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны. В противном случае, по его мнению, главу государства могут убить собственные военные.

Недавно Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Украина Польша Самолеты
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