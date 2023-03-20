Си Цзиньпин подчеркнул вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации

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Россия и Китай внесут еще больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей авторской статье. Ее текст был опубликован в понедельник, 20 марта.

— Год начинается с весны, а успех — с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации, — написал Си Цзиньпин в своей статье для РИА Новости и «Российской газеты».

Си Цзиньпин добавил, что его визит в Россию будет нацелен на укрепление и расширение мира и дружбы. Кроме того, он подчеркнул свою готовность к общению с президентом РФ Владимиром Путиным о новых планах развития отношений двух стран. Стоит отметить, что визит китайского лидера в Россию станет его первой поездкой за границу после переизбрания на должность председателя КНР.

В своей статье глава КНР отметил, что мир претерпевает глубочайшие изменения. В современности очень быстро нарастают традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности. По его словам, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру большой вред. Си Цзиньпин добавил, что для восстановления мировой экономики теперь нужно будет преодолеть нелегкий и длинный путь.