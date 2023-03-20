Си Цзиньпин заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли в мире

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Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру вред. Такое мнение высказал председатель Китая Си Цзиньпин.

— В мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш — это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений — необратимая тенденция, — заявил он в статье для изданий РИА Новости и «Российская газета».

Глава КНР отметил, что быстро нарастают традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности. По его словам, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру большой вред.

— Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса, — добавил Си Цзиньпин.

Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, при этом активно продвигая идею мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что для урегулирования кризиса на Украине нужно опираться на цели и принципы Устава ООН, на уважение озабоченности разных стран вопросами своей безопасности.