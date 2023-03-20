Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Си Цзиньпин заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли в мире

Юлия Курганова
В мире
Си Цзиньпин заявил о вреде от действий гегемонии, деспотизма и травли в мире
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности нарастают, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру вред. Такое мнение высказал председатель Китая Си Цзиньпин.

— В мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш — это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений — необратимая тенденция, — заявил он в статье для изданий РИА Новости и «Российская газета».

Глава КНР отметил, что быстро нарастают традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности. По его словам, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру большой вред.

— Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса, — добавил Си Цзиньпин.

Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, при этом активно продвигая идею мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что для урегулирования кризиса на Украине нужно опираться на цели и принципы Устава ООН, на уважение озабоченности разных стран вопросами своей безопасности.

Политика Безопасность Китай Си Цзиньпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте