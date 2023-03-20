Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Ордер МУС на арест Путина был выдан под давлением США и Евросоюза

Фото: Администрация президента РФ

Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, подвергся давлению со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского союза. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

— Считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран Евросоюза. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован, — сказала она в интервью Telegram-каналу «Папочка канцлера».

Бывший глава МИД Австрии отметила, что ранее МУС заводил дела против политиков стран Африки, но никогда против западных политиков, которые совершали военные преступления. Украина не признает данную инстанцию, но хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству, подчеркнула Кнайсль.

Кроме того, она напомнила, что право Гааги создано по инициативе РФ почти 120 лет назад, но сейчас оно используется против нее и ее политиков. По ее словам, для российского лидера ордер на арест не будет иметь никаких последствий, потому что большинство стран-членов Совбеза ООН не ратифицировали данное соглашение.

В заключение Кнайсль заявила, что настанет время, когда придется пересмотреть все военные события с 2014 года.

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».