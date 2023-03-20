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«Короче, все просто»: Джиган коротко и ясно объяснил, почему разъехался с Самойловой

Ирэна Колесова
Общество
«Короче, все просто»: Джиган коротко и ясно объяснил, почему разъехался с Самойловой
Фото: vk/samoylovaoxxana

Стоило только модели Оксане Самойловой намекнуть поклонникам на семейные трудности, как все возможные домыслы тут же опроверг ее супруг Джиган. Самойлова впервые призналась, что они с мужем сейчас не живут вместе — и отметила, что о причинах пока говорить не готова. Зато Джиган объяснил все легко и просто: он пишет новый альбом, а это изначально невозможно в доме, где живут четыре шумных ребенка.

— Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет, — заверил Джиган.

Рэп-исполнитель добавил, что одни только громкие басы во время его репетиций не радовали ни Оксану, ни весь поселок. Поэтому он решил съехать в их старый дом, где творить ночами просто удобнее, пишет Super.ru.

Впрочем, сама Оксана Самойлова не стала объяснять причину проживания отдельно от Джигана. Модель лишь написала, что все и так давно было понятно. И подчеркнула, что рассказывать подробности не может, ведь эта ситуация касается не ее одной. Поклонникам остается только ждать новостей от звездной пары и гадать, как же на самом деле складываются их отношения.

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