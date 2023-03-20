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Путин выступит на парламентской конференции Россия — Африка

Ирэна Колесова
Общество
Путин выступит на парламентской конференции Россия — Африка
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, примет участие в международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Это мероприятие проходит в Москве под эгидой Госдумы.

В российскую столицу прибыли более 40 делегаций из разных стран Африки. Со стороны России в конференции участвуют депутаты, сенаторы, руководители органов власти, а также деятели науки, образования, эксперты и предприниматели, передает ТАСС.

Основная цель мероприятия — укрепить сотрудничество с африканскими странами на уровне парламентов. В Госдуме отметили, что это особенно важно на фоне становления многополярного мира. Будут подниматься вопросы законодательства и экономики, науки и образования, отдельное внимание уделят сфере безопасности.

20 марта в Москве пройдет пленарное заседание, на котором и ожидается выступление главы государства. Конференция станет своего рода подготовкой к более крупному мероприятию — второму саммиту Россия — Африка. Он должен пройти в Петербурге в конце июля.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил, что делегации из Европейского союза, Соединенных Штатов и Канады в преддверии второго саммита Россия — Африка требуют от африканских лидеров прекратить сотрудничество с российской стороной. По его словам, для западной политики такая ситуация совсем не удивительная.

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