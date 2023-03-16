В МИД РФ заявили, что ЕС и США требуют от Африки прекратить контакты с Россией

Фото: МИД РФ

Делегации из Европейского союза, Соединенных Штатов и Канады в преддверии второго саммита Россия — Африка требуют от африканских лидеров прекратить сотрудничество с российской стороной. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

— Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией, — сказал он.

Дипломат также высказался о заявлении главы американского минфина Джанет Йеллен о том, что она обсуждала санкции в отношении Москвы во всех странах, которые посещала в рамках африканского турне. По словам Озерова, это еще один пример угроз, шантажа и откровенного диктата, передает РИА Новости.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как страны Запада будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

26 февраля специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге.