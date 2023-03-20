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Синоптики пообещали теплую погоду без осадков в Москве 20 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую погоду без осадков в Москве 20 марта
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 20 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–плюс 2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 5–плюс 2 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москву приходит настоящая весна, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что переходным днем к переменам погоды станет понедельник, 20 марта.

До этого синоптики сообщили, что в столицу пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха превысила отметку в ноль градусов. В ближайшее время уже не прогнозируется значительных похолоданий, весенняя погода окончательно вступила в свои права.

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