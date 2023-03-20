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Овечкин опередил Микиту по количеству очков в чемпионате НХЛ

Юлия Курганова
Спорт
Овечкин опередил Микиту по количеству очков в чемпионате НХЛ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин набрал три очка. Хоккеист забросил первую шайбу своей команды во втором периоде. В третьем периоде он сделал дубль. За несколько минут до окончания игры Овечкин ассистировал Дилану Строуму.

Благодаря трем очкам в матче россиянин вышел на 17-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, обойдя легенду клуба «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Микиту.

Сейчас на счету Овечкина 1620 очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф лиги. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, он набрал в матчах НХЛ 3239 очков.

Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, которая прошла в ночь на 5 марта, завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:3. Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

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