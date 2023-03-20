Дом 1950 года постройки отремонтируют на юго-западе Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

43, улица Вавилова, Москва Карта всех событий

В 2023 году на юго-западе Москвы капитально отремонтируют дом 1950 года постройки, созданный в неоклассическом стиле. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

— Важно вернуть первозданную красоту дому № 43 на улице Вавилова. Этот дом — шедевр архитектуры, пропитан духом старой Москвы. Мы разработали уникальный проект проведения работ, учли все особенности конструктива объекта, подобрали качественные современные отечественные материалы и оборудование. Работы по обновлению дома стартуют совсем скоро, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы начнутся с расчистки плоскостей от накопившихся загрязнений. После этого специалисты восстановят выветренные швы и отремонтируют кирпичную кладку.

На следующем этапе строители приведут в порядок штукатурный слой и отремонтируют архитектурные элементы, а также покрасят стены и декор в исторический цвет. В завершение работ специалисты отремонтируют балконные плиты, кронштейны, водосток, заменят экраны и восстановят ограждения, а также установят новые входные двери. По окончании отопительного сезона будут заменены стояки центрального отопления.

Также в столице завершился капитальный ремонт трех малоэтажных домов в неоклассическом стиле. Речь идет об объектах на улицах Амундсена, 1-й Курьяновской и Подмосковной. Все они, как уточняется, были построены в середине XX века.